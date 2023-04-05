Пятая страна отказалась проводить турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Польша отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за допуска россиян

Польша отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за допуска на турнир российских и белорусских спортсменок. Об этом сообщается на сайте Польской федерация фехтования.

Турнир должен был состояться в Познани. В федерации отметили, что у них вызывает опасение участие россиян и белорусов в соревнованиях без особого контроля.

Польша стала пятой европейской страной, отменившей соревнования после допуска россиян и белорусов. Ранее это сделали Дания, Германия, Финляндия и Франция.

10 марта сообщалось, что Международная федерация фехтования решила допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля 2023 года.