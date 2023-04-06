Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Чарльстон
Юлия Грабер
Сегодня
19:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Чарльстон
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Бернарда Пера
Сегодня
21:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Чарльстон
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:23, 6 апреля 2023Спорт

Главный тренер «Спартака» избежал дисквалификации за критику в адрес судей

Главный тренер «Спартака» Абаскаль избежал дисквалификации за критику в адрес судей

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль избежал дисквалификации за критику в адрес судей. Об этом РИА Новости рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Испанский специалист был оштрафован на 60 тысяч рублей. «Мы установили, что Абаскаль не оскорблял судей или иные лица. Но в то же время мы установили, что это недопустимые выражение для публичного лица на пресс-конференции», — заявил Григорьянц.

1 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0 в 21-м туре Российской премьер-лиги. После матча Абаскаль выступил с критикой в адрес судей, заявив, что футболисты грозненской команды умышленно тянули время с первой минуты игры, но не были наказаны.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Аналитик оценил вероятность роста евро до 100 рублей
В Кремле заявили об ответе России на размещение ядерного оружия США в Европе
Экс-кандидату в президенты Белоруссии вынесли приговор
Путешественники оказались в напоминающем тюрьму хостеле и насмешили подписчиков
Причины роста курса доллара объяснили
В центре Стамбула рухнуло пятиэтажное здание
Си Цзиньпин назвал несбыточными мечтами уступки КНР в тайваньском вопросе
Россияне научились покупать игры в обход запретов
Ида Галич снялась в нижнем белье и разоблачила идеальные фото блогеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.