Главный тренер «Спартака» избежал дисквалификации за критику в адрес судей

Главный тренер «Спартака» Абаскаль избежал дисквалификации за критику в адрес судей

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль избежал дисквалификации за критику в адрес судей. Об этом РИА Новости рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Испанский специалист был оштрафован на 60 тысяч рублей. «Мы установили, что Абаскаль не оскорблял судей или иные лица. Но в то же время мы установили, что это недопустимые выражение для публичного лица на пресс-конференции», — заявил Григорьянц.

1 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0 в 21-м туре Российской премьер-лиги. После матча Абаскаль выступил с критикой в адрес судей, заявив, что футболисты грозненской команды умышленно тянули время с первой минуты игры, но не были наказаны.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

