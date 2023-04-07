Стало известно об отказе ПСЖ отпускать Мбаппе вне зависимости от предложений

Mundo Deportivo: ПСЖ не отпустит Мбаппе до окончания контракта, независимо от предложений

В «Пари Сен-Жермен» отказываются отпускать форварда Килиана Мбаппе вне зависимости от того, насколько выгодные предложения по нему поступят. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в команде готовятся реструктуризировать состав летом 2023 года из-за неудачного выступления в сезоне-2022/2023, однако Мбаппе считают ключевым игроком. Руководство ПСЖ считает, что нападающий не продается, и намерено сохранить его в составе как минимум до окончания контракта.

19 декабря 2022 года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.