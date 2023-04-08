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11:50, 8 апреля 2023Спорт

Глава УЕФА оценил неприличный жест аргентинца во время награждения на ЧМ-2022

Глава УЕФА Чеферин назвал поведение футболиста Мартинеса отвратительным после ЧМ-2022

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин оценил неприличный жест вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время награждения на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Marca.

Чеферин назвал поведение Мартинеса отвратительным и заявил, что капитан аргентинцев Лионель Месси должен был повлиять на товарища по команде. «Покажи величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты нехороший человек...» — посчитал глава УЕФА.

Мартинеса признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Получив награду в виде золотой перчатки, он приложил ее к паху и потряс статуэткой в сторону камер и трибун. Позднее голкипер заявил, что показал неприличный жест на награждении из-за свиста французских фанатов.

Аргентина одержала победу над Францией в решающем матче турнира в Катаре и третий раз в истории стала чемпионом мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Мартинес отбил удар Кингсли Комана.

Анастасия Борисова
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