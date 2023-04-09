Чимаев потроллил Перейру и Масвидаля

Хамзат Чимаев потроллил проигравших на турнире UFC 287 Алекса Перейру и Хорхе Масвидаля

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев в Twitter потроллил бразильца Алекса Перейру и американца Хорхе Масвидаля.

«Алекс, Хорхе, хорошая ночь для вас обоих», — написал Чимаев.

Ранее 9 апреля на турнире UFC 287 Перейра потерпел поражение от новозеландца Исраэля Адесаньи и утратил чемпионский пояс в среднем весе. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.

В рамках того же турнира в полусреднем весе Масвидаль подрался с бразильцем Гилбертом Бернсом. Американец проиграл единогласным решением судей, после чего объявил о завершении карьеры.

