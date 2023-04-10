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17:59, 10 апреля 2023Культура

Умер испанский писатель Фернандо Санчес Драго

Испанский писатель Фернандо Санчес Драго скончался в возрасте 86 лет.
Фернандо Санчес Драго

Фернандо Санчес Драго. Фото: Oscar Gonzalez / ZumaPress / Globallookpress.com

Испанский писатель Фернандо Санчес Драго скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает новостное агентство EFE.

Отмечается, что причиной смерти автора стал сердечный приступ. Драго ушел из жизни дома в городе Кастильфрио-де-ла-Сьерра. Мужчину обнаружили без сознания соседи и вызвали скорую помощь. Он умер до прибытия служб спасения.

Фернандо Санчес Драго родился 2 октября 1936 года в Мадриде. За свою творческую карьеру он написал более 45 произведений, среди которых много автобиографичных романов и очерков. Читателям он наиболее известен по таким работам, как «Путь сердца» и «Параллельные смерти». В 1992 году Драго было присуждена национальная премия «Планета» в категории «лучший роман на испанском языке» за книгу «Испытание лабиринтом».

Ранее стало известно о кончине известного французского хореографа Пьера Лакотта. Деятель культуры скончался на 92-м году жизни. Причиной его смерти стал сепсис.

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Сергей Равин
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