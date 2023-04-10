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13:55, 10 апреля 2023Мир

Шведы попросили венгерских депутатов отклонить заявку Стокгольма в НАТО

Спикер парламента Венгрии: граждане Швеции попросили отклонить заявку Стокгольма в НАТО

Фото: TT News Agency / Reuters

Депутаты венгерского парламента получили десятки обращений от граждан Финляндии и Швеции отклонить заявку их правительств на вступление стран в НАТО. Об этом в интервью телеканалу hir.tv рассказал спикер парламента Ласло Кевер.

«Десятки венгерских парламентариев получили электронные письма от избирателей из Швеции и Финляндии, которые пытались убедить нас не соглашаться на вступление», — сказал парламентарий.

По его словам, в этих письмах было указание на отсутсвие «демократической легитимности» в принятие Стокгольмом и Хельсинки соответствующего решения. «Швеция и Финляндия забыли спросить людей, действительно ли они хотят вступить в НАТО», — добавил Кевер.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, которая состоялась в Стокгольме.

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Глеб Бажуткин
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