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08:13, 11 апреля 2023Интернет и СМИ

На «Госуслугах» заработала функция удаления профиля

На портале «Госуслуги» вновь стала доступна функция удаления профиля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На портале «Госуслуги» вновь стала доступна функция удаления учетной записи. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пользователи могут удалить профиль как через мобильное приложение, так и на сайте портала.

О том, что на портале «Госуслуги» перестала быть доступна возможность удаления профиля, стало известно 31 марта . Тогда при попытке удалить учетную запись на экране возникало сообщение о том, что эта функция недоступна. Как рассказали в службе поддержки приложения «Госуслуги», кнопка удаления учетной записи была скрыта по требованию Минцифры России.

Позже в министерстве объяснили, что к такой мере пришлось прибегнуть в связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов. Уточнялось, что возможность отключить учетную запись сохраняется, однако для этого необходимо будет лично обратиться в МФЦ.

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Варвара Кузьмина
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