На «Госуслугах» заработала функция удаления профиля
На портале «Госуслуги» вновь стала доступна функция удаления учетной записи. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что пользователи могут удалить профиль как через мобильное приложение, так и на сайте портала.
О том, что на портале «Госуслуги» перестала быть доступна возможность удаления профиля, стало известно 31 марта . Тогда при попытке удалить учетную запись на экране возникало сообщение о том, что эта функция недоступна. Как рассказали в службе поддержки приложения «Госуслуги», кнопка удаления учетной записи была скрыта по требованию Минцифры России.
Позже в министерстве объяснили, что к такой мере пришлось прибегнуть в связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов. Уточнялось, что возможность отключить учетную запись сохраняется, однако для этого необходимо будет лично обратиться в МФЦ.