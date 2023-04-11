На «Госуслугах» заработала функция удаления профиля

На портале «Госуслуги» вновь стала доступна функция удаления профиля

На портале «Госуслуги» вновь стала доступна функция удаления учетной записи. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пользователи могут удалить профиль как через мобильное приложение, так и на сайте портала.

О том, что на портале «Госуслуги» перестала быть доступна возможность удаления профиля, стало известно 31 марта . Тогда при попытке удалить учетную запись на экране возникало сообщение о том, что эта функция недоступна. Как рассказали в службе поддержки приложения «Госуслуги», кнопка удаления учетной записи была скрыта по требованию Минцифры России.

Позже в министерстве объяснили, что к такой мере пришлось прибегнуть в связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов. Уточнялось, что возможность отключить учетную запись сохраняется, однако для этого необходимо будет лично обратиться в МФЦ.