Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 11 апреля 2023Забота о себе

Названы мешающие здоровому сну пищевые привычки

Сомнолог Грег Поттер: алкоголь, фастфуд и шоколад мешают выспаться

Фото: Mohammad Amin Masoudi / Unsplash

Сомнолог Грег Поттер считает, что употребление на ужин алкоголя, фастфуда и шоколада препятствует здоровому сну. Он назвал пищевые привычки, которые мешают быстро засыпать и крепко спать в течение ночи, в статье, опубликованной изданием The Sun.

Тем, кто мечтает выспаться, Поттер посоветовал первым делом отказаться от алкоголя. По словам специалиста, спиртные напитки фрагментируют сон во второй половине ночи и уменьшают быструю фазу сна. Сомнолог также призвал воздержаться от кофе, чая и шоколада, так как содержащийся в них кофеин может помешать быстро уснуть.

Материалы по теме:
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Бесплатный способ стать лучше и счастливее. Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
Бесплатный способ стать лучше и счастливее.Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
27 октября 2022

Поттер посоветовал отказаться от пиццы, мороженого, газированных напитков и полуфабрикатов на ужин. По его словам, в первой половине дня организм лучше переваривает и усваивает продукты, а к вечеру эти функции замедляются. По той же причине сомнолог рекомендовал перед сном есть поменьше даже самых здоровых продуктов. «Лучше ложиться, не испытывая ни голода, ни сытости», — объяснил он.

По его мнению, оптимальное время ужина — за три часа до отхода ко сну. Специалист объяснил, что позже мозг начинает готовить организм к отдыху: уровень мелатонина, отвечающего за сон, повышается, а выработка инсулина падает.

Для улучшения сна сомнолог посоветовал включить в вечернее меню продукты, помогающие организму вырабатывать мелатонин, — например, вишню, помидоры и фисташки. Утолить жажду можно безалкогольными несладкими напитками, например, водой или травяным чаем без кофеина.

Ранее врач-эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская перечислила заболевания, которые приводят к проблемам со сном. По ее мнению, бессонница может возникнуть из-за длительного стресса, болезни щитовидной железы и ряда других причин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии планов проводить мобилизацию
Пентагон предупредил о смертях из-за утечки секретных документов
Названы мешающие здоровому сну пищевые привычки
В Кремле прокомментировали идею перезапустить приватизацию в России
Представитель Козловского высказался о требованиях отменить спектакли с артистом
Москвич пригрозил взорвать дом после признания его негодным к службе в зоне СВО
Гоблин рассказал о похудении
Российский губернатор задумал запретить оставлять самокаты у военных памятников
В Южной Корее из-за сильного пожара эвакуировали сотни людей
Российская соцсеть начнет подстраиваться под настроение пользователей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.