Россиянам назвали неочевидные причины проблем со сном

Эндокринолог Островская: к проблемам со сном приводят стресс и болезни щитовидной железы

К проблемам со сном приводят длительный стресс, болезни щитовидной железы и ряд других, зачастую неочевидных причин, сообщила врач-эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская. Основные из них она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Островская со ссылкой на последнее исследование заявила, что от хронического недосыпа страдает почти 40 процентов россиян — и виноваты в этом не шум и освещение на улице. Чаще всего проблемы со сном возникают из-за стресса. Если человек в течение длительного времени испытывает нервное перенапряжение, он не может нормально расслабиться ночью, из-за чего его сон становится тревожным и поверхностным, объяснила врач.

Кроме того, по словам Островской, зачастую мешают хорошо выспаться различные эндокринные патологии: нарушение работы щитовидной железы или надпочечников, также нередко возникающие на фоне длительного стресса.

Истощение надпочечников провоцирует дисбаланс выработки гормонов, в частности, гормона стресса кортизола. В результате его уровень вплоть до позднего вечера остается таким высоким, что человек может постоянно просыпаться ночью Елена Островская врач-эндокринолог

В качестве еще одной причины недосыпа эндокринолог назвала дефицит важных питательных веществ, включая отвечающие за правильную работу центральной нервной системы и расслабление витамины группы В и железо.

Хроническая железодефицитная анемия способствует возникновению гипоксии, то есть ткани организма будут постоянно недополучать кислород, в том числе и мозг, который крайне чувствителен к его нехватке. Из-за этого человек может спать достаточно долго, но его сон будет поверхностным и прерывистым Елена Островская врач-эндокринолог

Островская добавила, что при сильной нехватке железа в организме человек может спать достаточно долго, но его сон будет поверхностным и прерывистым. В результате утром он будет чувствовать себя разбитым и невыспавшимся.

Ранее специалисты назвали помогающий заснуть фрукт. Они утверждают, что киви благодаря своему богатому микроэлементами составу может улучшить качество сна уже через месяц после регулярного употребления.