Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:41, 2 апреля 2023Забота о себе

Назван помогающий быстрее уснуть фрукт

Mirror: киви может улучшить качество сна через месяц регулярного употребления

Фото: Lesly Juarez / Unsplash

Киви, благодаря своему богатому на микроэлементы составу, может улучшить качество сна уже через месяц после регулярного употребления. Фрукт, помогающий быстрее уснуть, назвало издание Mirror со ссылкой на специалистов по сну компании BedKingdom.co.uk.

Специалисты объяснили, что недостаточный или некачественный сон ночью может привести к множеству проблем со здоровьем, а также снизить физическую и умственную работоспособность в течение дня. Однако употребление киви — отличный способ улучшить сон.

По их словам, киви всего за месяц регулярного употребления вечером может помочь быстрее засыпать, спать дольше и лучше отдыхать.

Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также фолиевую кислоту, и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна

Материалы по теме:
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?» Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
18 марта 2021
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов» Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
4 ноября 2020

Кроме того, специалисты рекомендовали не пить кофе и другие содержащие кофеин напитки перед сном, так как они мешают нормальному сну.

Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова назвала способы улучшить качество сна. Она призвала создавать полную темноту в спальне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме прокомментировали желание Украины переименовать Севастополь
Минобороны рассказало об 11 сбитых украинских беспилотниках
В Минобороны оценили ситуацию на южно-донецком и запорожском направлениях
Появились подробности массовой драки российских футболистов
Назван помогающий быстрее уснуть фрукт
В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении
Суд приостановил работу англо-американской школы в Москве
ВС РФ уничтожили сотни бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении
Минобороны доложило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ на одном направлении
Стали известны подробности гибели ребенка в московском бассейне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.