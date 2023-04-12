Жулин отреагировал на запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады

Жулин: канадские чемпионки ОИ, которым запретили въезд в РФ, не стремились в страну

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на запрет олимпийским чемпионкам из Канады Меган Дюамель и Тесе Вертью на въезд в РФ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению специалиста, спортсменки вряд ли сильно стремились в страну. «Запретили и запретили, видимо, посчитали такое решение верным», — добавил Жулин.

Ранее стало известно, что Дюамель и Вертью попали в список из 333 граждан Канады, которым запрещено въезжать в Россию. Решение было принято МИД России в ответ на санкции канадской стороны.

Тесса Вертью является трехкратной олимпийской чемпионкой в танцах на льду. Столько же раз она завоевывала золото чемпионата мира. Меган Дюамель в парном катании взяла одно золото ОИ и дважды стала чемпионкой мира.