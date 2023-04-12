ФСБ задержала замглавы Депздрава Брянской области за получение взятки
Правоохранители задержали замдиректора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Чиновницу подозревают в получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как уточняет Telegram-канал 112, операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ. Они изъяли у женщины телефоны и компьютеры, а также обыскали семь квартир. По предварительным данным, Борщевская за вознаграждение в полтора миллиона рублей обеспечивала одну из фирм госконтрактами на поставку лекарств.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал двух временно исполняющих обязанности (врио) замгубернатора Брянской области, Елену Егорову и Татьяну Кулешову, по делу о коррупции. Татьяна Кулешова курировала вопросы внутренней и информационной политики в регионе, а Елена Егорова отвечала за культуру и образование.