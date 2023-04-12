ФСБ задержала замглавы Депздрава Брянской области за получение взятки

ФСБ задержала замдиректора Депздрава Брянской области Борщевскую за получение взятки

Правоохранители задержали замдиректора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Чиновницу подозревают в получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как уточняет Telegram-канал 112, операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ. Они изъяли у женщины телефоны и компьютеры, а также обыскали семь квартир. По предварительным данным, Борщевская за вознаграждение в полтора миллиона рублей обеспечивала одну из фирм госконтрактами на поставку лекарств.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал двух временно исполняющих обязанности (врио) замгубернатора Брянской области, Елену Егорову и Татьяну Кулешову, по делу о коррупции. Татьяна Кулешова курировала вопросы внутренней и информационной политики в регионе, а Елена Егорова отвечала за культуру и образование.