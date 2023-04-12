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11:37, 12 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала замглавы Депздрава Брянской области за получение взятки

ФСБ задержала замдиректора Депздрава Брянской области Борщевскую за получение взятки

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Правоохранители задержали замдиректора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Чиновницу подозревают в получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как уточняет Telegram-канал 112, операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ. Они изъяли у женщины телефоны и компьютеры, а также обыскали семь квартир. По предварительным данным, Борщевская за вознаграждение в полтора миллиона рублей обеспечивала одну из фирм госконтрактами на поставку лекарств.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал двух временно исполняющих обязанности (врио) замгубернатора Брянской области, Елену Егорову и Татьяну Кулешову, по делу о коррупции. Татьяна Кулешова курировала вопросы внутренней и информационной политики в регионе, а Елена Егорова отвечала за культуру и образование.

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Елизавета Новикова
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