Врио замгубернатора Брянской области Егорову арестовали по делу о коррупции

В Москве врио замгубернатора Брянской области Егорову арестовали до 28 мая за дачу взятки

Басманный суд Москвы арестовал временно исполняющую обязанности (врио) замгубернатора Брянской области Елену Егорову по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Решение вынесено по ходатайству следователя. Чиновница будет находиться в СИЗО до 28 мая. Ей вменяют статью 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

Ранее суд арестовал по этому делу Татьяну Кулешову, также занимающую пост врио заместителя губернатора Брянской области.

По данным следствия, женщины через посредников передали незаконное вознаграждение размером в 4,4 миллиона рублей. Сообщников чиновниц также задержали.

Татьяна Кулешова курировала вопросы внутренней и информационной политики в регионе, а Елена Егорова отвечала за культуру и образование.