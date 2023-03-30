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18:58, 30 марта 2023Силовые структуры

Врио замгубернатора Брянской области Егорову арестовали по делу о коррупции

В Москве врио замгубернатора Брянской области Егорову арестовали до 28 мая за дачу взятки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал временно исполняющую обязанности (врио) замгубернатора Брянской области Елену Егорову по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Решение вынесено по ходатайству следователя. Чиновница будет находиться в СИЗО до 28 мая. Ей вменяют статью 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

Ранее суд арестовал по этому делу Татьяну Кулешову, также занимающую пост врио заместителя губернатора Брянской области.

По данным следствия, женщины через посредников передали незаконное вознаграждение размером в 4,4 миллиона рублей. Сообщников чиновниц также задержали.

Татьяна Кулешова курировала вопросы внутренней и информационной политики в регионе, а Елена Егорова отвечала за культуру и образование.

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Елизавета Новикова
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