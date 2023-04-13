Эксперты рассказали о росте доверия населения соцрекламе

Елена Тополева-Солдунова отметила важную роль государства в повышении узнаваемости НКО

Эксперты в День мецената и благотворителя рассказали о том, что россияне начинают больше доверять социальной рекламе и отметили важную роль государства в этом процессе. Директор «Агентства социальной информации» Елена Тополева-Солдунова отметила, что социальная реклама является важнейшим способом продвижения идей.

«У НКО важнейшая роль не только в самой деятельности, но и в том, как они ее продвигают, рассказывают о ней, в том числе, с помощью социальной рекламы. Инструменты есть разные, но в каких-то ситуациях социальная реклама является самым действенным методом побуждения людей к действию. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей становились благотворителями, чтобы каждый понимал, что от него многое зависит и, чтобы быть благотворителем, не обязательно быть состоятельным человеком: важен каждый рубль. Та социальная реклама, которая изготавливается НКО, помогает суть проблем и проектов, а также подключиться к ним. Система господдержки НКО достаточно разветвленная: это гранты, предоставление финансовой и имущественной поддержки, информационной. И то, что делается сегодня при помощи Института развития интернета, Общественной палаты, координационного совета — все это очень важный инструмент продвижения благотворительности как общественной ценности. У нас не очень высокий уровень доверия к разным институтам, и социальная реклама помогает познакомиться с деятельностью НКО, и соцреклама помогает и будет помогать росту доверия деятельности НКО», — сказала Тополева-Солдунова.

Директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк отметила деятельность Института развития интернета в популяризации деятельности НКО.

«Совместно с Институтом развития интернета Национальный фонд развития здравоохранения реализовал с осени 2021 года шесть кампаний социальной интернет-рекламы. Они были посвящены продвижению безвозмездного донорства крови и ее компонентов и донорству костного мозга — повышению информированности о нем и возможностях вступления в федеральный регистр доноров костного мозга. ИРИ выступил не только как оператор соцрекламы и грантового конкурса для НКО: специалисты Института развития интернета оказали экспертную поддержку при создании сайтов donor.dostovernozdrav.ru (о донорстве крови) и km.dostovernozdrav.ru (о донорстве костного мозга), чтобы они в полной мере выступили не только как информационные ресурсы, но и лендинги кампаний соцрекламы. Сотрудники ИРИ помогли сформировать лендинги с учетом потребностей аудиторий, тенденций и эффективности представления контента в интернете, оказали практическую помощь и в создании рекламных креативов. Каждая кампания дает возможность обратить внимание на донорство как социальный поступок на крупнейших площадках рунета жителей России старше 18 лет всех регионов страны, то есть обратиться к потенциальным и фактическим донорам и волонтерам донорского движения», — отметила она.