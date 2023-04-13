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20:00, 13 апреля 2023Спорт

Журнал Time включил Мбаппе и Месси в список самых влиятельных людей мира

Time включил Килиана Мбаппе и Лионеля Месси в список ста самых влиятельных людей мира
Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Журнал Time включил форвардов «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Лионеля Месси в число ста самых влиятельных людей мира. Список опубликован найти на сайте издания.

Помимо футболистов ПСЖ, в рейтинг попали еще четыре спортсмена. Среди них первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, выигравшая рекордное количество этапов Кубка мира (88), самый ценный игрок Супербоула Патрик Махоумс, выступающий за клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс», а также американская баскетболистка Бриттни Грайнер.

18 декабря прошлого года Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком турнира. Мбаппе, забивший восемь мячей за семь матчей, стал лучшим бомбардиром.

Бывшую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер 4 августа 2022 года Химкинский суд признал виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее спортсменку обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США.

Ксения Курашкина
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