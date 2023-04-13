Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 13 апреля 2023Россия

Кремль заявил о необходимости защитить от опасности новые регионы России

Песков заявил о необходимости защитить от опасности новые регионы России

Фото: РИА Новости

России необходимо защитить от опасности новые регионы страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «Мастерская новых медиа» в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Кремля уточнил, что на этих территориях работают десятки тысяч людей, строится новая инфраструктура и ремонтируются дороги.

«Процесс восстановления идет, и это самая маленькая толика того, что страна может сделать для новых регионов. Максимально, что должна сделать страна, — оградить новые регионы от опасности», — объяснил Песков.

Он подчеркнул, что по этой причине специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до победного конца.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной и заявил, что украинская сторона «никого не жалеет», совершая обстрелы и теракты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?
Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию
Порошенко записал для «врагов» видео с кувалдой
В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками
Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа
ФСБ заявила о применении Западом новых видов кибероружия против России
В Кремле рассказали о главном стремлении Путина
Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина
Песков порассуждал о формировании образа героев России
В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.