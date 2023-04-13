Кремль заявил о необходимости защитить от опасности новые регионы России

Песков заявил о необходимости защитить от опасности новые регионы России

России необходимо защитить от опасности новые регионы страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «Мастерская новых медиа» в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Кремля уточнил, что на этих территориях работают десятки тысяч людей, строится новая инфраструктура и ремонтируются дороги.

«Процесс восстановления идет, и это самая маленькая толика того, что страна может сделать для новых регионов. Максимально, что должна сделать страна, — оградить новые регионы от опасности», — объяснил Песков.

Он подчеркнул, что по этой причине специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до победного конца.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной и заявил, что украинская сторона «никого не жалеет», совершая обстрелы и теракты.