Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:19, 14 апреля 2023Моя страна

Гастрофестиваль «Черемша» пройдет в российском регионе

В Тульской области пройдет гастрофестиваль «Черемша»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Гастрофестиваль «Черемша» пройдет с 29 апреля по 9 мая на территории Осетровского лесничества в Веневском районе Тульской области. Об этом сообщает «Вести Тула».

«Помимо развлекательной программы гостей фестиваля ждут и необычные угощения, по-настоящему уникальное меню. В составе каждого блюда королева этих дней — черемша, или как ее еще часто называют — дикий чеснок», – рассказала одна из организаторов фестиваля Жанна Петроченко.

По словам шеф-повара фестиваля Антона Крупенина, он собрал самые вкусные сочетания и создал девять уникальных блюд с черемшой. «На фестивале я планирую приготовить карельскую форель на лесной черемше с соусом из укропного масла, ростбиф в листьях черемши с соусом из печеных овощей. Что же касается горячих закусок, то будем готовить соте из кальмара, конечно же, с черемшой. А еще сварим суп с черемшой и еловым маслом», — поделился он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске
Москвичка избила контролера метро и попала на видео
МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже
Американки принялись массово удалять вкаченный в ягодицы жир
Ученые отстояли гипотезу «кислородного дуновения»
В России пятиклассник с инвалидностью покончил с собой
«Дочка» «Газпрома» запросила реструктуризацию из-за банкротства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.