Гастрофестиваль «Черемша» пройдет в российском регионе

В Тульской области пройдет гастрофестиваль «Черемша»

Гастрофестиваль «Черемша» пройдет с 29 апреля по 9 мая на территории Осетровского лесничества в Веневском районе Тульской области. Об этом сообщает «Вести Тула».

«Помимо развлекательной программы гостей фестиваля ждут и необычные угощения, по-настоящему уникальное меню. В составе каждого блюда королева этих дней — черемша, или как ее еще часто называют — дикий чеснок», – рассказала одна из организаторов фестиваля Жанна Петроченко.

По словам шеф-повара фестиваля Антона Крупенина, он собрал самые вкусные сочетания и создал девять уникальных блюд с черемшой. «На фестивале я планирую приготовить карельскую форель на лесной черемше с соусом из укропного масла, ростбиф в листьях черемши с соусом из печеных овощей. Что же касается горячих закусок, то будем готовить соте из кальмара, конечно же, с черемшой. А еще сварим суп с черемшой и еловым маслом», — поделился он.