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09:53, 14 апреля 2023Спорт

Описаны новые подробности состояния Костомарова

ТАСС: олимпийский чемпион Костомаров начал садиться на кровать без посторонней помощи

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает лечение в больнице. Новые подробности состояния спортсмена описал источник ТАСС.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровати без посторонней помощи», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что органы спортсмена в порядке, температуры у него нет.

Ранее РБК сообщал, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появлялась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эту информацию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
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