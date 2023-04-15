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13:21, 15 апреля 2023Мир

В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования

В Хартуме вспыхнули столкновения между суданской армией и Силами быстрого реагирования

Фото: Samir Bol / Reuters

В Хартуме начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). ОБ этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

Он рассказал, что в местах дислоцирования лагеря СБР слышны звуки перестрелки. Кроме того, блокирован мост между столицей Судана и городом Омдурман, движение машин остановлено.

Силы быстрого реагирования в свою очередь заявили об атаке суданской армии на свою базу в Хартуме. Они рассказали, что регулярная армия атаковала позиции всеми видами тяжелого и легкого вооружения.

Также стало известно, что СБР взяли под контроль аэропорт Хартума и базу в Мерове. Армия Судана же утверждает, что бои на территории аэропорта в Хартуме продолжаются.

Международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений.

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Алина Гончарова
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