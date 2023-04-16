Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Хольгер Руне
Сегодня
15:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Монте-Карло
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
16:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Сассуоло
Сегодня
19:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|30-й тур
10:47, 16 апреля 2023Спорт

Украинский боксер раскритиковал Усика за его высказывания

Украинский боксер Редкач раскритиковал Александра Усика за его политические высказывания

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский боксер Иван Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS раскритиковал соотечественника Александра Усика за его политические высказывания.

Спортсмен заявил, что ему не нравится Усик, и в возможном поединке против Деонтея Уайлдера он намерен поддерживать американца. «Усик говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксер, то оставайся боксером. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта», — посчитал он.

14 апреля английский бизнесмен Саймон Джордан заявил, что на Ближнем Востоке организуют мини-турнир по боксу с участием британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а также Усика и Уайлдера. Схватки должны пройти в декабре 2023 года.

Фьюри и Усик должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене этого поединка.

В августе 2022 года Редкач высмеял выход Усика в образе запорожского казака на битве взглядов перед боем с британцем Энтони Джошуа. Он назвал боксера клоуном чистой воды. Поединок завершился победой украинца.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
На Украине сообщили о большом пасхальном обмене пленными с Россией
Благодатный огонь в самолете Москва — Санкт-Петербург попал на видео
В США обновили арсенал за счет Украины
Украинский боксер раскритиковал Усика за его высказывания
В Минобороны сообщили о переброске Ту-22М3 и Ту-95МС Тихоокеанского флота
Министр по делам религии Пакистана погиб в автокатастрофе
Собчак раскритиковали за поздравление Пугачевой с днем рождения
На Украине заметили неверие Запада в возможность возвращения Крыма
Синоптик заявил о возвращении тепла в Москву
Холлоуэй победил британца и вошел в историю UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.