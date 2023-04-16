Украинский боксер раскритиковал Усика за его высказывания

Украинский боксер Редкач раскритиковал Александра Усика за его политические высказывания

Украинский боксер Иван Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS раскритиковал соотечественника Александра Усика за его политические высказывания.

Спортсмен заявил, что ему не нравится Усик, и в возможном поединке против Деонтея Уайлдера он намерен поддерживать американца. «Усик говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксер, то оставайся боксером. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта», — посчитал он.

14 апреля английский бизнесмен Саймон Джордан заявил, что на Ближнем Востоке организуют мини-турнир по боксу с участием британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а также Усика и Уайлдера. Схватки должны пройти в декабре 2023 года.

Фьюри и Усик должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене этого поединка.

В августе 2022 года Редкач высмеял выход Усика в образе запорожского казака на битве взглядов перед боем с британцем Энтони Джошуа. Он назвал боксера клоуном чистой воды. Поединок завершился победой украинца.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).