Украинский боксер высмеял выход Усика в образе казака на битве взглядов с Джошуа

Украинский боксер Редкач высмеял выход Усика в образе казака на битве взглядов с Джошуа

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высмеял выход соотечественника Александра Усика в образе запорожского казака на битве взглядов перед боем с британцем Энтони Джошуа.

«Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое», — написал спортсмен.

17 августа Усик предстал перед журналистами с характерной прической и в национальной одежде. Позже он объяснил свое решение, напомнив, что казаки — это воины. Поединок между Усиком и Джошуа состоится 20 августа.

До этого Усик отметил, что не воспринимает новый бой как отдельное противостояние. По убеждению украинца, зрителей ждет продолжение первой схватки, которая прошла в сентябре 2021-го.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации, Международной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

