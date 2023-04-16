Улучшение состояния Костомарова сравнили с пасхальным чудом

РБК: состояние находящегося в больнице Романа Костомарова значительно улучшилось

Состояние третий месяц находящегося в больнице олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова значительно улучшилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Один из них сравнил изменение состояния фигуриста с пасхальным чудом. «Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», — заявил он. Другой источник добавил, что 46-летний спортсмен проводит Пасху в окружении семьи и друзей.

Ранее 16 апреля стало известно, что дети Костомарова впервые навестили отца в клинике «Коммунарка». До этого в палату пускали только жену Оксану Домнину.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение также пришло в норму. Кроме того, сообщалось, что спортсмена готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.