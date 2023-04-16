Стало известно о встрече Костомарова с детьми

Voice: дети Романа Костомарова впервые за три месяца навестили отца в больнице

Дети олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова впервые за три месяца навестили отца в больнице «Коммунарка». Об этом стало известно Voice.

По информации источника, с отцом встретились 12-летняя дочь Анастасия и 7-летний сын Илья. Отмечается, что до этого врачи пропускали в реанимацию лишь жену фигуриста Оксану Домнину.

Ранее сообщалось, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появлялась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.