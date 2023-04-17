«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» со счетом 4:1 обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 4:1. У хозяев отличились Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков. Единственную шайбу гостей забросил Михаил Григоренко.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится в Казани 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».