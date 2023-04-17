Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали

Доцент Финогенова: предложение Вассермана о штрафах за накопления в наличных нереализуемо

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова раскритиковала предложение наказывать россиян за тайное хранение наличных свыше миллиона рублей. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, подобная инициатива утопична и на практике нереализуема. Эксперт настаивает, что граждане имеют право формировать сбережения в той форме, которая им удобна. Финогенова указала, что введение каких-либо контрольных процедур рискует привести к ущемлению прав людей, а еще может вызвать дополнительную напряженность в обществе.

Так эксперт прокомментировала инициативу депутата Анатолия Вассермана, который предложил внести поправки в Уголовный кодекс, прописав там новую статью — 187.1 под названием «неправомерный оборот денежных средств». Предполагается, что она обяжет налоговых резидентов России, которые обзавелись наличными в рублях или валюте на сумму более миллиона рублей, в течение недели сообщать о появлении этих средств в налоговый орган, а также объяснять их происхождение.

Против этого предложения уже выступил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. Он, как и Финогенова, указал на право граждан выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги.