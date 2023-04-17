Стало известно об отказе владельцев «Манчестер Юнайтед» продавать клуб

ESPN: семья Глейзеров уверена, что сможет привлечь инвестиции и остаться владельцами МЮ

Стало известно об отказе семьи американских предпринимателей Глейзеров, владеющих «Манчестер Юнайтед» (МЮ), продавать клуб. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, Глейзеры уверены, что смогут привлечь необходимые внешние инвестиции, которые позволят им остаться в клубе. Отмечается, что предприниматели надеются вдвое увеличить стоимость команды в течение следующих десяти лет.

21 марта стало известно, что инвестор, близкий к королевской семье Катара, захотел купить МЮ за рекордную сумму — более пяти миллиардов фунтов стерлингов (6,15 миллиарда долларов). Столько же готов был заплатить британский миллиардер Джим Рэтклифф.

В декабре 2022 года Глейзеры объявили, что готовы рассмотреть различные стратегические перспективы, в том числе новые инвестиции в клуб или его продажу. Бизнесмены рассчитывали получить от этой сделки больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович.