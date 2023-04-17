Стало известно о попытке обвиняемой в теракте Треповой запутать оперативников

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова пыталась запутать оперативников, меняя автомобили

Стало известно, что обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова пыталась запутать оперативников. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

По данным собеседника издания, девушка поменяла три автомобиля, когда ехала по Петербургу до квартиры Дмитрия Касинцева. Она надеялась, что так ей удастся скрыться.

14 апреля стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, 24 апреля в 12:00.

Ранее суд арестовал девушку до 2 июня. Ей предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств.

2 апреля на встрече с военкором Владленом Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва погиб Татарский, 32 человека пострадали.

Девушку задержали на второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе.