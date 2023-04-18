Корейская группа установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube

Группа BLACKPINK установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube в 30 млрд

YouTube-канал южнокорейской поп-группы BLACKPINK стал самым просматриваемым на видеохостинге среди музыкальных коллективов — это позволило им войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным агентства, на 10 апреля общее число просмотров видео на канале группы превысило 30 миллиардов — BLACKPINK обошли канадского певца Джастина Бибера. Отмечается, что BLACKPINK установила рекорд Гиннесса в 21-й раз.

Ранее онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самой красивой женщине в мире — ею была названа южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису. Участница герл-группы BLACKPINK Джису набрала 500 тысяч голосов.