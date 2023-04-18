В Австрии упрекнули Еврокомиссию из-за «чрезмерной» помощи Украине

В Европарламенте упрекнули Еврокомиссию из-за «чрезмерной» помощи Украине

В условиях, когда государствам-членам Евросоюза финансовая помощь необходима «больше, чем когда-либо», Еврокомиссия (ЕК) продолжает оказывать «чрезмерную» поддержку Украине, заявили депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер. C их обращением к ЕК ознакомилась «Лента.ру».

«3 февраля 2023 года ряд комиссаров ЕС встретились с правительством Украины в Киеве, чтобы обсудить будущее их общих отношений. Среди важных тем, затронутых на саммите, были дальнейшие санкции против России и вступление Украины в ЕС. Это вызывает ряд вопросов: уже стало ясно, что санкции менее эффективны, чем ожидалось, и в основном негативно сказываются на населении ЕС. В свете этих фактов, как дальнейшие санкции могут быть соразмерными и оправданными?», — спросили они.

Более того, члены Европарламента поинтересовались, каким образом ЕК может объяснить поддержку «третьих стран» при наличии проблем внутри самого Евросоюза.

Правительство Украины надеется добиться устойчивого восстановления при помощи обширного финансирования ЕС. Однако в настоящее время некоторым государствам-членам требуется больше финансовой поддержки, чем когда-либо. Как Еврокомиссия может оправдать чрезмерную поддержку третьих стран по сравнению с ее собственными государствами-членами? Харальд Вилимский, Георг Майер депутаты Европарламента от Австрии

Ранее Вилимский и Майер заявили, что разница в ценах на дизельное топливо в США и Евросоюзе является ошеломительной. В своем обращении к Еврокомиссии парламентарии не исключили возможность того, что причиной, по которой экономический кризис оказался более болезненным для стран ЕС, чем для Вашингтона, являются антироссийские санкции.

«Как Еврокомиссия объясняет ошеломительную разницу в ценах на топливо? Считает ли Комиссия, что европейские санкции против России способствуют тому, что государства-члены ЕС переживают этот кризис намного хуже, чем Америка?» — говорилось в тексте их обращения.