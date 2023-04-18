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06:49, 18 апреля 2023Экономика

В США предупредили о возможных способах обхода потолка цен на нефть из России. Как это влияет на мировые рынки?

OFAC предупредило резидентов США о попытках обойти потолок цен на нефть из России
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами Министерсва финансов США (OFAC) предупредило о возможных способах обхода потолка цен на нефть из России. Документ опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что возможны попытки обхода потолка цен при экспорте нефти через нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» или порты Дальнего Востока.

В ведомстве отметили, что при экспорте нефти из России по цене выше потолка обслуживать его могли граждане Соединенных Штатов, не зная об этом, из-за мошеннических практик, которые используются представителями третьих стран. В OFAC заявили, что команды некоторых танкеров манипулируют данными AIS (автоматической системы идентификации судов). Они подменяют GPS-данные судна, пытаясь скрыть, что заходили в порты на Дальнем Востоке, указали в OFAC.

Кроме того, сообщается, что методом обхода потолка цен на российскую нефть может быть непрозрачность расходов на ее доставку. OFAC пишет, что в руководстве по применению «ценового потолка» расходы на фрахт, растаможивание и страхование не входят в предельную цену.

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20 февраля 2023

Рост цен на российскую нефть

51,15 доллара за баррель

Составила средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 марта по 14 апреля.

В результате экспортная пошлина на нефть с 1 мая вырастет на 0,1 доллара, до 14,4 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,3 доллара за тонну, на темные — 14,4 доллара.

Главной причиной положительной динамики российской нефти стало решение ряда стран ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне эталонные сорта Brent и WTI прибавили более десяти процентов стоимости.

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15 апреля 2023

G7 сохранили потолок цен

Страны «Большой семерки» (G7) 17 апреля договорились сохранить так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на рост нефтяных котировок.

Несмотря на сокращение предложения на мировом рынке некоторые страны выступали с призывами снизить предельные цены, чтобы усилить давление на Москву. Однако чиновники пришли к выводу, что существующий потолок работает как на ограничение экспортных доходов России, так и на поддержание устойчивости энергетического рынка.

По словам представителя G7, российский экспорт сырой нефти составляет более трех миллионов баррелей в день, а мировые рынки остаются стабильными.

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Отказ Индии

С начала апреля индийский Bank of Baroda, третий по величине банк страны, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, отказался проводить платежи за российскую нефть, если ее цена превышает установленный странами G7 и Евросоюзом потолок.

До этого отдельные индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) расплачивались через указанный банк за российскую низкосернистую нефть (считается более качественной и стоит дороже) в дирхамах ОАЭ, которые строго привязаны к доллару. Такой способ позволял им платить более высокую цену и скрывать факт нарушения санкций.

Индия официально не присоединилась к потолку цен на российскую нефть, однако источники на рынке и в руководстве страны неоднократно указывали, что фактически требования соблюдаются.

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Юлия Мискевич
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В США предупредили о возможных способах обхода потолка цен на нефть из России. Как это влияет на мировые рынки?
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