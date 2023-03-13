Индия решила не нарушать антироссийские санкции

Bloomberg: Индия решила не нарушать санкции против России и соблюдать потолок цен на нефть

Индия решила не нарушать санкции Запада, введенные против России, и соблюдать потолок нефтяных цен. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, представители Индии обсудили антироссийские санкции с коллегами стран «Группы семи» (G7) в кулуарах министерского заседания государств «Большой двадцатки» (G20) в начале марта. Источник рассказал, что стороны остались довольны результатами переговоров.

В частности, Индия решила не нарушать установленный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Проблемы Индии

На фоне европейского эмбарго Индия стала одним из ключевых для России рынков сбыта нефти. При этом местные нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье по цене ниже 60 долларов за баррель, которая установлена в качестве потолка США и их союзниками. Такая политика позволяет им получать доступ к западному страхованию и транспортировке.

Однако в феврале стало известно, что индийская государственная компания Hindustan Petroleum столкнулась с проблемой при оплате купленной российской нефти в связи с санкциями западных стран, вступивших в силу 5 декабря 2022 года года.

Как рассказал собеседник агентства Reuters, многие банки отказываются проводить платежи, чтобы не подвергать себя риску попадания под вторичные санкции, предусмотренные потолком цен на нефть. В этой связи компания приступила к поиску надежных альтернативных банковских каналов, чтобы не полагаться на западные или местные, но находящиеся под влиянием США, финансовые организации.

Угроза для доллара

В то же время нефтяные сделки между Россий и Индией поставили под угрозу доллар, который на протяжении десятилетий являлся универсальной платой в международной торговле нефтью. Большинство сделок между Индией и Россией заключается в недолларовых валютах, включая дирхам и рубль.

Так, платежи в дирхамах могут осложнить санкции США и Великобритании против МТС-банка в Москве и Абу-Даби, который проводил часть недолларовых платежей за индийскую нефть. Источник агентства Reuters в индийской нефтеперерабатывающей компании сообщил, что клиенты из Индии и поставщики из России продолжат заключать сделки с российской нефтью другими способами.

Собеседник агентства выразил надежду на то, что российские поставщики найдут другие банки для приема платежей. «Правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей схемы», — пояснил источник агентства.

Опасения США

В то же время администрация США, по данным газеты Financial Times, в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с ценовым потолком.

По данным газеты, США стремятся уменьшить сырьевые доходы России, сохранив при этом поток российской нефти на международные рынки, опасаясь последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров.

Как объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Вашингтон опасается, что из-за прекращения торговли с Россией она уменьшит поставки, что приведет к росту цен на нефть в мире.

Белый дом опасается, что из-за потолка цен Россия сократит экспорт нефти, и на мировом рынке снова начнется дефицит, а значит, цены вновь повысятся. А США как нетто-импортер, то есть покупатель нефти, будут от этого страдать Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря 2022 года. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. 10 января сообщалось о планах стран «Большой семерки» (G7) установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера вступила в силу с 5 февраля.