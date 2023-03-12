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23:11, 12 марта 2023Экономика

Призывы США к трейдерам не бояться торговать российской нефтью объяснили

Аналитик Юшков: США призвали трейдеров торговать нефтью из России из-за опасения роста цен

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил призывы США к мировым трейдерам не бояться торговать российской нефтью. По его словам, Вашингтон опасается, что из-за прекращения торговли с Россией она уменьшит поставки, что приведет к росту цен на нефть в мире.

Как объяснил эксперт, США фактически призывают трейдеров не бояться «связываться с российской нефтью». «Белый дом опасается, что из-за потолка цен Россия сократит экспорт нефти, и на мировом рынке снова начнется дефицит, а значит, цены вновь повысятся. А США как нетто-импортер, то есть покупатель нефти, будут от этого страдать», — заявил Юшков.

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Специалист пояснил, что США еще год назад придумали механизм, при котором Россия насыщала бы мировой рынок нефтью, но сама бы на этом почти не зарабатывала. Однако в Москве приняли меры на опережение, переориентировав с марта 2022 года поставки в Азию.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация США в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с ценовым потолком. Как пишет издание, Вашингтон опасается последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров.

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Марина Совина
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