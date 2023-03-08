Сделки с нефтью между Россией и Индией оказались угрозой для доллара

Reuters: сделки с нефтью между Россией и Индией подрывают господство доллара

Сделки с нефтью между Россий и Индией оказались угрозой для доллара, подорвав его многолетнее господство в международной торговле нефтью. Об этом сообщает агентство Reuters.

После отказа Европы от поставок нефти из Москвы в рамках санкций Индия стала основным рынком сбыта нефти для России морским путем. При этом большинство сделок между Индией и Россией заключается в недолларовых валютах, включая дирхам и рубль.

Платежи в дирхамах за российскую нефть могут осложнить санкции США и Великобритании против МТС-банка в Москве и Абу-Даби, который проводил часть недолларовых платежей за индийскую нефть. Однако источник в индийской нефтеперерабатывающей компании заявил, что клиенты из Индии и поставщики из России продолжат заключать сделки с российской нефтью другими способами.

«Российские поставщики найдут какие-то другие банки для приема платежей. В настоящее время правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей схемы», — пояснил источник агентства.

Несколько десятилетий доллар являлся универсальной платой за нефть. По данным платежной системы SWIFT, в январе 2023 года на эту валюту пришлось 40 процентов от общего объема международных платежей. Бывший главный экономист Государственного департамента США и научный сотрудник Международного центра ученых Вудро Вильсона Дэниел Ан заявил, что доллар очень силен, однако санкции могут подорвать финансовые системы Запада.

В феврале в Индии рассказали о проблемах с покупкой российской нефти. Вступившие в силу 5 декабря 2022 года санкции западных стран осложнили оплату нефти из России для индийской государственной компании Hindustan Petroleum. Представитель организации заявил, что многие банки отказываются проводить платежи, стараясь не подвергать себя риску попадания под вторичные санкции.