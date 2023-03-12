Индия решила не нарушать санкции против России

Bloomberg: Индия решила не нарушать антироссийские санкции и соблюдать нефтяной потолок

Индия решила не нарушать санкции Запада, введенные против России, и соблюдать нефтяной потолок. Об этом стало известно агентству Bloomberg от собственных источников.

Уточняется, что представители Индии обсудили санкции с коллегами стран «Группы семи» (G7) в кулуарах министерского заседания государств «Большой двадцатки» (G20) в начале марта. Источник сообщил, что стороны остались довольны результатами переговоров.

В частности, Индия решила не нарушать установленный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Ранее Reuters сообщал, что сделки с нефтью между Россий и Индией оказались угрозой для доллара, подорвав его многолетнее господство в международной торговле нефтью. Так, после отказа Европы от поставок нефти из Москвы Индия стала основным рынком сбыта нефти для России морским путем. При этом большинство сделок заключается в недолларовых валютах.

В феврале в Индии заявили о проблемах с покупкой российской нефти. Уточнялось, что вступившие в силу 5 декабря 2022 года санкции западных стран осложнили оплату нефти из России для индийской государственной компании Hindustan Petroleum.