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09:06, 18 апреля 2023Ценности

Врачи назвали страшные последствия применения гель-лака для здоровья

Дерматологи назвали зуд и проблемы с дыханием страшными последствиями применения гель-лака

Фото: Bryony Elena / Unsplash

Британские дерматологи назвали страшные последствия применения гель-лака в маникюре для здоровья. Соответствующий материал приводит New York Post.

Речь идет о гель-лаках, которые необходимо сушить в ультрафиолетовой лампе, а также акриловых накладных ногтях из полимерно-мономерной пасты. По словам врачей, химические вещества, входящие в состав упомянутых средств, могут вызвать зуд и сыпь на коже, отслоение ногтевой пластины, а в тяжелых случаях — проблемы с дыханием и анафилактический шок.

Известно, что Британская ассоциация дерматологов наблюдает рост возникновения аллергии на гель-лаки у девушек из Великобритании и Ирландии. По этой причине член организации Дейдра Бакли призвала читателей отказаться от подобных видов маникюра и добавила, что чаще всего с такими реакциями сталкиваются во время нанесения лаков в домашних условиях или у недостаточно квалифицированных специалистов. Причем часто аллергии появляются с течением времени, уточнила она.

Медик подчеркнула, что при появлении данных ситуаций важно выявить главный аллерген, чтобы пациент мог заранее осведомить врачей об особенностях своего организма. «Часто аналогичные вещества, которые содержатся в акриле и гель-лаках, используются и при стоматологическом или хирургическом лечении», — сообщила она в заключение.

В марте 2020 года австралийские эксперты раскрыли опасность хранения зубных щеток в ванной. Она заключается в близком нахождении с туалетом.

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Майя Пономаренко
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