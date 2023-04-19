Адвокат журналиста Караулова прокомментировал сообщение о новом уголовном деле

Адвокат Караулова опроверг сообщение, что против журналиста возбудили новое уголовное дело

Адвокат Андрея Караулова опроверг сообщение о том, что журналист стал фигурантом нового уголовного дела — о незаконной предпринимательской деятельности. Его комментарий приводит ТАСС.

«На сегодняшний день в отношении журналиста Андрея Караулова никакого уголовного дела по статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») не возбуждено», — сказал адвокат.

Ранее 19 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что Караулов стал фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве. По версии правоохранителей, телеведущий приобретал квартиры под сдачу в аренду, недвижимость была в основном записана на его родственников. «Однушки» и «двушки» сдавались через третьих лиц. Утверждается, что Караулов может быть владельцем как минимум 50 квартир.

13 марта стало известно, что против журналиста возбудили уголовное дело о клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Поводом стали слова Караулова о причастности режиссера к вырубке лесов в Нижегородской области.

В начале ноября 2022 года в доме Караулова прошли обыски по делу о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. После этого МВД России объявило его в розыск. Тогда журналист заявил, что находится на лечении за границей, и добавил, что не собирается скрываться из-за объявления в розыск.