Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 19 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к обязательным работам за нападение на врача

В Саратове приговорили к обязательным работам мужчину, сбившего с ног врача дверью

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

В Саратове вынесли приговор 45-летнему мужчине, напавшему на врача. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «а, г» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»). Также он должен будет выплатить 30 тысяч рублей потерпевшей.

По данным ведомства, вечером 13 февраля фигурант находился в приемном отделении медучреждения. Там он ударил плечом по двери, ведущей в помещение приемного отделения, отчего сотрудница упала на пол и ударилась головой о плиточный пол.

Ранее стало известно, что в Мурманской области будут судить 46-летнего мужчину, ударившего по лицу сотрудника МВД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
На технике ВСУ заметили новые опознавательные знаки
Минобороны России опубликовало рекламный ролик о службе по контракту
В Финляндии отменили арест российского имущества
В Совфеде оценили предложение о дополнительных майских выходных
В Подмосковье раскрыли двойное убийство 28-летней давности
ЦСКА сравнял счет в финальном серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
«Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Кубка России после победы в серии пенальти
ЦСКА вничью сыграл с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России
Россиянина приговорили к обязательным работам за нападение на врача
Звезда «Дома-2» высказалась о стоимости квартир в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.