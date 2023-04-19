Россиянина приговорили к обязательным работам за нападение на врача

В Саратове приговорили к обязательным работам мужчину, сбившего с ног врача дверью

В Саратове вынесли приговор 45-летнему мужчине, напавшему на врача. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «а, г» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»). Также он должен будет выплатить 30 тысяч рублей потерпевшей.

По данным ведомства, вечером 13 февраля фигурант находился в приемном отделении медучреждения. Там он ударил плечом по двери, ведущей в помещение приемного отделения, отчего сотрудница упала на пол и ударилась головой о плиточный пол.

Ранее стало известно, что в Мурманской области будут судить 46-летнего мужчину, ударившего по лицу сотрудника МВД.