МО РФ заявило об уничтожении американской системы М777 и двух гаубиц «Мста-Б»

Российские военные на херсонском направлении уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б». Об этом заявил журналистам в четверг, 20 апреля, официальный представитель Минобороны генера-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что на данном направлении потери противника составили более 15 военнослужащих. По сведениям Конашенкова, на южно-донецком и запорожском направлениях были ликвидированы до 30 украинских бойцов.

В районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области удалось пресечь действия двух диверсионно-разведывательных групп противника, уточнили в Минобороны.

29 марта российское ведомство докладывало об уничтожении гаубицы «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и американской системы М777 на херсонском направлении. Тогда же российской армии удалось поразить склад боеприпасов противника под Харьковом.

Еще раньше Минобороны отчиталось о том, что ВСУ потеряли до 20 бойцов на херсонском направлении.