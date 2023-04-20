Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 20 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили американскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б»

МО РФ заявило об уничтожении американской системы М777 и двух гаубиц «Мста-Б»
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные на херсонском направлении уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б». Об этом заявил журналистам в четверг, 20 апреля, официальный представитель Минобороны генера-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что на данном направлении потери противника составили более 15 военнослужащих. По сведениям Конашенкова, на южно-донецком и запорожском направлениях были ликвидированы до 30 украинских бойцов.

В районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области удалось пресечь действия двух диверсионно-разведывательных групп противника, уточнили в Минобороны.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

29 марта российское ведомство докладывало об уничтожении гаубицы «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и американской системы М777 на херсонском направлении. Тогда же российской армии удалось поразить склад боеприпасов противника под Харьковом.

Еще раньше Минобороны отчиталось о том, что ВСУ потеряли до 20 бойцов на херсонском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках
Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в работе на Россию
Унесенная течением 17-летняя девушка провела 22 часа на доске в открытом океане
Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман
Власти Судана оценили вероятность политической миграции в Россию
Опубликована карта боевых действий на Украине
В Большом адронном коллайдере зафиксировали аномалию
СДЭК рассказал о проверке пункта выдачи из-за подозрительной посылки
Певица Слава рассказала о «бабкином счастье»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.