Названо препятствие для переговоров Си Цзиньпина с Байденом

Политолог Кашин назвал желание США выдвигать требования Китаю препятствием для переговоров

Белый дом говорит о желании провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином уже более месяца, однако до сих пор не получил никакого ответа, отметил китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность переговоров, а также объяснил нежелание Китая идти на контакт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден рассчитывает на контакт с Си Цзиньпином.

Зачем США эти переговоры

В ходе контакта американцы хотят получить какое-то представление о намерениях Китая по разным политическим вопросам, включая Тайвань, полагает китаист. «Они могут рассчитывать на то, что им удастся как-то повлиять на китайцев в вопросе Украины, допустим, повлиять на ограничения экономических и промышленных связей с Россией и, может быть, обозначить какие-то позиции в отношении китайского мирного плана», — добавил он.

Последний разговор двух лидеров

В июле 2022 года у Си Цзиньпина и Байдена был телефонный разговор, в рамках которого китайский лидер обозначил красные линии в отношении Тайваня, напомнил политолог. «Судя по тому, что мы о нем знаем, он прошел плохо, сопровождался попытками американской стороны предъявлять Китаю какие-то требования, связанные с военной активностью вокруг Тайваня, и какого-то компромисса и желания двигаться вперед там не наблюдалось, и, вообще, разговор происходил в жесткой манере», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Причины уклонения китайцев

Разные американские чиновники на протяжении полутора-двух месяцев регулярно делают заявления о желании телефонного разговора лидеров двух стран, но вслед за этим ничего не происходит, обозначил Кашин.

Учитывая нежелание КНР встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеным и тот факт, что телефонные переговоры до сих пор не состоялись, можно предположить, что Китай не заинтересован в этих переговорах Василий Кашин китаист

Кашин предположил, что китайцы не очень заинтересованы в контакте, поскольку понимают, что никаких шагов навстречу в рамках этого контакта со стороны США не последует. Кроме того, они не считают продуктивным вести переговоры, чтобы выслушивать требования американцев.

«Я предполагаю, что американцы видят этот возможный контакт в духе выдвижения со своей стороны каких-то требований и угроз, и китайцы ожидают чего-то ровно подобного. Поэтому, я думаю, что мы имеем дело с сохранением линии китайской внешней политики, в рамках которой они пока что уклоняются от контакта», — высказался китаист.

По его мнению, в ближайшее время телефонного разговора двух лидеров не произойдет. Китай продолжит уклоняться от контакта до тех пор, пока не решит, что сможет в ходе него как-то повлиять на американскую позицию.

Ранее стало известно, что Китай отказался разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин. По данным газеты Financial Times, такое решение связано с опасениями китайской стороны, что США обнародуют результаты расследования об аэростате КНР, сбитом в феврале американскими военными.

После Блинкен призвал Китай четко определить свои намерения по улучшению отношений с США.