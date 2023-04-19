Белый дом заявил о желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином

Белый дом: президент США Байден хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден рассчитывает на контакт с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В то же время она признала, что в настоящий момент новостей по такому телефонному разговору нет. «Мы говорим снова и снова, что президент хочет позвонить председателю Си, но на текущий момент мне нечего сообщить», — сказала пресс-секретарь.

Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином. По ее словам, несмотря на стратегическую конкуренцию с Китаем, США считают важными отношения между двумя государствами.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что сроки телефонной беседы Байдена и Си Цзиньпина пока не установлены.