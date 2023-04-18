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13:10, 18 апреля 2023Мир

Блинкен призвал Китай определиться

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Китай определиться по отношениям с США

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Китай должен четко определить свои намерения к улучшению отношений с США. К этому призвал госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД «Большой семерки» (G7), сообщает Reuters.

Политик заявил о готовности Вашингтона дальше улучшать отношения с Пекином после встречи президента США Джо Байден и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре 2022 года. Однако он отметил, что для этого Китай должен заявить о своих намерениях.

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Семен Александров
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