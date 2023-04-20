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17:32, 20 апреля 2023Россия

Вирусолог оценил эффективность российских вакцин против «арктура»

Вирусолог Альтштейн заявил об эффективности российских вакцин против подварианта «арктур»

Фото: Unsplash

Существующие в России вакцины эффективны против нового подварианта COVID-19 «арктур». Такую оценку озвучил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Его слова в четверг, 20 апреля, приводит ТАСС.

«Все эти варианты коронавируса, конечно, друг от друга отличаются, и у них чувствительность к вакцинам уменьшается. Но те вакцины, которые есть, способны защищать от тяжелого течения, от смерти», — отметил эксперт.

Он напомнил, что 16 месяцев по всему миру циркулирует омикрон-штамм, и его варианты сменяют друг друга. Этот штамм отличается высокой заразностью, но низкой летальностью.

18 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлены случаи заражения новым подвариантом коронавируса. Его зафиксировали у трех пациентов в Москве.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всплеск заражения новым штаммом в стране прогнозируется на конец мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что усиленные меры эпидемиологической безопасности из-за подварианта COVID-19 «арктур» в Кремле пока не вводятся.

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Евгения Куликова
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