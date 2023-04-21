Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по закупкам

Резников: Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по закупкам

Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по оборонным закупкам. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter.

«Рад получить зеленый свет тесному сотрудничеству с NSPA, агентством НАТО по закупкам», — говорится в публикации по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Резников назвал дискуссию с генсеком отличной и поблагодарил альянс за помощь Киеву. Он считает, что Украина достигла «беспрецедентного уровня оперативной совместимости» с НАТО. По мнению министра, республика де-факто уже является частью пространства безопасности альянса. Резников выразил надежду, что это ускорит вступление Украины в НАТО

