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17:33, 21 апреля 2023Бывший СССР

Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по закупкам

Резников: Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по закупкам

Фото: Heiko Becker / Reuters

Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по оборонным закупкам. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter.

«Рад получить зеленый свет тесному сотрудничеству с NSPA, агентством НАТО по закупкам», — говорится в публикации по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Резников назвал дискуссию с генсеком отличной и поблагодарил альянс за помощь Киеву. Он считает, что Украина достигла «беспрецедентного уровня оперативной совместимости» с НАТО. По мнению министра, республика де-факто уже является частью пространства безопасности альянса. Резников выразил надежду, что это ускорит вступление Украины в НАТО

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Кристина Есикова
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