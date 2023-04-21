Япония приготовилась запретить поставки подержанных автомобилей в Россию

Kyodo: Япония остановит экспорт подержанных машин в Россию при расширении эмбарго G7

Если G7 примет решение о пересмотре санкций в отношении России и утвердит почти полное эмбарго на поставку всех товаров, Япония готова запретить продажу подержанных автомобилей. Об этом со ссылкой на источник в японском правительстве, знакомый с деталями обсуждения, сообщает агентство Kyodo.

В настоящее время в рамках ограничительных мер японские предприятия не отправляют в Россию новые автомобили стоимостью выше 3,6 миллиона рублей (шесть миллионов йен), однако подержанные машины остаются одной из главных статей сохранившегося экспорта. Также под ограничения могут попасть шины, косметические товары и одежда.

Решение об изменении санкционного режима будут обсуждать на саммите «Большой семерки», который состоится 19-21 мая в Хиросиме. В нем примут участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Японии, а также Евросоюза. В режиме онлайн к переговорам присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне Bloomberg со ссылкой на собственные источники указал, что основной идеей усиления давления на Россию станет введение списка разрешенных к экспорту товаров, в то время как сейчас действует список запрещенных. Таким образом экспортерам надо будет доказывать, что товар соответствует условиям поставок, а не контролирующим органам проверять на возможность обхода санкций.

Впрочем, собеседник агентства считает, что утвердить такое решение будет непросто. Для эффективности санкций к ним должен присоединиться Евросоюз, а значит, нужно согласие всех 27 стран объединения, многие из которых по-прежнему имеют собственные интересы в торговле с Россией.