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12:09, 23 апреля 2023Россия

Отношениям России и ФРГ предрекли ухудшение

Политолог Бышок предрек России и Германии ухудшение отношений после высылки дипломатов

Взаимная высылка дипломатов приведет к еще большему ухудшению отношений между Россией и Германией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат политических наук Станислав Бышок.

Ранее стало известно, что Москва высылает 34 немецких дипломата, работающих в российской столице. В российском МИД объяснили, что эта мера стала зеркальным ответом на враждебные действия Берлина, заключающиеся в высылке российских дипломатов из Германии.

Отношения между Россией и Германией худшие за многие десятилетия. Взаимная высылка дипломатов — это как раз один из симптомов этого

Станислав Бышокполитолог

«Одновременно с этим понятно, что уменьшение количества сотрудников в посольстве — это история, которая сама по себе эти отношения еще больше портит. Получается, что здесь одно цепляется за другое и ведет к еще большему ухудшению», — заявил Бышок.

Политолог отметил, что когда речь идет про ухудшение отношений, то имеются в виду не какие-то эмоциональные компоненты отношений, а практические. То есть это означает снижение форматов совместной деятельности, добавил он.

«Если отношения будут нормализовываться, то посольства вновь станут полноправными. Как справедливо заметил один мой коллега: в отличие от нефти, дипломаты — это ресурс возобновимый», — заключил Бышок.

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21 апреля Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов и уже инициировал соответствующую правовую процедуру. Всего из страны выдворили более 20 сотрудников.

МИД Германии объяснил, что решение о высылке российских дипломатов из страны было принято в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб». Как объяснили в немецком внешнеполитическом ведомстве, разговоры с российской стороной на эту тему велись в течение «последних нескольких недель».

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Алена Шевченко
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