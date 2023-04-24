Китай отреагировал на слова посла об «изначально российском» Крыме

МИД КНР: Пекин уважает суверенитет всех бывших республик СССР и не меняет позиции по Крыму

Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР и не меняет своей позиции по Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на слова посла Китая во Франции Лу Шайе про принадлежность полуострова, передает ТАСС.

«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — отреагировала представитель ведомства на слова Лу Шайе.

Мао Нин подчеркнула, что позиция Пекина по украинскому вопросу «ясна и последовательна». Она заявила, что Китай готов продолжать работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса.

