Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Глава МИД РФ Лавров назвал подходящим время для переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Глава МИД России Сергей Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) из Нью-Йорка, где она находится сейчас. Его слова приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел назвал подходящим время для ухода представительства из американского города. «Я думаю, это было бы хорошо», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев сообщил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка. Он заявил, что подобное решение является предметом дополнительного анализа.

Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти в свою очередь указала, что решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать.

