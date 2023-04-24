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22:59, 24 апреля 2023Мир

Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Глава МИД РФ Лавров назвал подходящим время для переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) из Нью-Йорка, где она находится сейчас. Его слова приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел назвал подходящим время для ухода представительства из американского города. «Я думаю, это было бы хорошо», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев сообщил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН не в Нью-Йорке, а в Женеве или Вене.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка. Он заявил, что подобное решение является предметом дополнительного анализа.

Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти в свою очередь указала, что решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать.

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Марина Совина
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