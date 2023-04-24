В Кремле оценили вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка

Песков заявил, что перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка является предметом анализа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка. Он заявил, что подобное решение является предметом анализа, передает РИА Новости.

«Это уже предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. С таким призывом он выступил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел прибыл в Нью-Йорк в понедельник, 24 апреля. Следующие два дня он будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН. Большая часть российской делегации получила американские визы для участия в мероприятиях, при этом некоторым членам в выдаче разрешительных документов отказали.

