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21:13, 24 апреля 2023Россия

В Кремле оценили вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка

Песков заявил, что перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка является предметом анализа
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка. Он заявил, что подобное решение является предметом анализа, передает РИА Новости.

«Это уже предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. С таким призывом он выступил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел прибыл в Нью-Йорк в понедельник, 24 апреля. Следующие два дня он будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН. Большая часть российской делегации получила американские визы для участия в мероприятиях, при этом некоторым членам в выдаче разрешительных документов отказали.

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Марина Совина
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