Появились кадры с третьим упавшим в Подмосковье беспилотником

Mash опубликовал кадры с третьим упавшим в Подмосковье беспилотником

В сети появились кадры с третьим упавшим за сутки в Подмосковье беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Фото опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден белый крылатый дрон с лежащими рядом с ним парашютами. Авторы поста отметили внешнее сходство устройства с БПЛА «Орлан-10». Его обнаружил 47-летний местный житель в СНТ «Родничок» Павлово-Посадского городского округа. Беспилотник опустился на двух парашютах на дом, в котором никто не жил.

Ранее сообщалось, что начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе рухнул в поселке имени Воровского Богородского городского округа. Его обломки заметили в лесу местные жители. Как писал Mash, летательный аппарат похож на украинский UJ-22 Airborn. Позже в экстренных службах рассказали, что беспилотник весит около 100 килограммов и оборудован двигателем внутреннего сгорания, произведенным в США. Там же подчеркнули, что, предварительно, боеприпасы в корпусе обнаружены не были.

Вечером 24 апреля в двух километрах от места падения дрона-камикадзе нашли квадрокоптер, который, предположительно, мог выполнять функции корректировщика. Исходя из небольших размеров летательного аппарата, которые составляют 70 на 90 сантиметров, можно предположить, что он был запущен в радиусе нескольких километров от точки, где был найден.

Третьим летательным аппаратом стал обнаруженный в Павлово-Посадском городском округе беспилотник. По данным Telegram-канала Shot, устройство имеет размеры два на два метра. Опознавательных знаков на нем нет, принадлежность БПЛА устанавливается.